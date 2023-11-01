Altunizade'de bulunan Academic Hospital'da gerçekleştirilen törene sarı-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Ferkan Merdan, Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Neşe Kavak ile oyuncular Zehra Güneş, İdil Naz Başcan ve Karmen Aksoy katıldı.

Academic Hospital ile 2019'dan bu yana bir arada olduklarını belirten Ferkan Merdan, "Büyük bir memnuniyetle bugüne kadar getirdik. 4 sezon boyunca 10 kupayı birlikte kazandık. Bize de uğurlu geldiler. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de aynı başarıları devam ettireceğiz. 37 yıldır kadın voleyboluna destek veriyoruz. Kız çocuklarının hayallerine ortak oluyoruz. İşinde başarılı olan sponsorlarla iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar verdikleri destek için Academic Hospital'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şifa dağıtmanın yanı sıra yarınlara sağlıklı toplumlar kazandırmayı misyon edindiklerini aktaran Zehra Neşe Kavak ise "Spora ve sporcuya her fırsatta destek olmaya çalışıyoruz. 2019-2020 sezonundan bu yana resmi sağlık sponsorluğunu üstlenmekten gurur duyduğumuz VakıfBank ile sözleşmemizi yeniliyoruz. Pandemi nedeniyle bu büyük iş birliği için lansman gerçekleştirememiştik. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşarken sözleşmemizi imza töreni ile yeniliyoruz. 2023-2024 sezonunda altyapılar dahil tüm sporcuların sağlığı Academic Group'a emanet edilmiş olacak. Sezon boyunca tüm sağlık kontrollerinde, tanılarında ve tedavilerinde sporcuların yanında olacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıyan voleybola destek olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Kavak, "VakıfBank ile yola devam etmekten çok mutluyuz. Kız çocuklarının voleybolla tanışmasını sağlayan VakıfBank'a, kadının gücünü gösteren voleybolculara ne kadar teşekkür etsek azdır. Azimleri ve başarıları için kadın sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Yeni başarılarla bizi ve Türkiye'yi sevindireceklerine yürekten inanıyoruz. Efsane takım, sağlığınız emin ellerde. Her zaman yanınızda olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-siyahlı takımın oyuncuları Zehra Güneş, İdil Naz Başcan ve Karmen Aksoy ise Academic Hospital ile sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi dolayısıyla mutlu olduklarını kaydetti.