Ankara

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında bir topu direkten dönen ve çok fazla pozisyona giren MKE Ankaragücü, bu fırsatlardan yararlanamayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Renaldo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu altı pasın önündeki Morutan'a çıkardı. Müsait durumdaki Morutan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

77. dakikada başkent ekibi farkı 2'ye yükseltti. Efkan Bekiroğlu'yla verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Macheda, topu boş filelere yolladı: 2-0.

MKE Ankaragücü, Malatya Arguvanspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Ali Kaan Güneren (Dk. 58 Hayrullah Bilazer), Atakan Çankaya, Mert Çetin, Alper Uludağ, Cem Tuna Türkmen, Dokanovic (Dk. 57 Pedrinho), Morutan (Dk. 73 Efkan Bekiroğlu), Renaldo (Dk. 81 Siraç Astanakulov), Bajic (Dk. 58 Chatzigiovanis), Macheda

Malatya Arguvanspor: Davut Paşa, Abdulvahap Kaya, Semih İntepe (Dk. 80 Özkan Tan), Enes Filiz, Mertcan Aşçı, Denis Meriç, Ferhat Canlı, Yağız Rüştü Aktaş (Dk. 62 Musa Buğrahan Kavaklı), Ayhan Gençtürk (Dk. 46 İbrahim Enes Hoş), Furkan Yiğit (Dk. 67 Burak Yılmaz), Musa Yüksel (Dk. 67 Miraç Ölmez)

Goller: Dk. 64 Morutan, Dk. 77 Macheda (MKE Ankaragücü)