İstanbul

Deprem Güçlendirme Derneği'nden (DEGÜDER) yapılan açıklamaya göre, DEGÜDER tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

"Yerel Yönetimler ve Güçlendirme" temasıyla hayata geçirilen etkinlikte, deprem kuşağında bulunan Türkiye'deki riskli konuların güçlendirilmesinin önemi ve güçlendirmenin önündeki idari ve hukuki engellerin kaldırılması gerektiği ele alındı.

Güçlendirmenin finanstan hukuka kadar tüm yönleriyle konuşulduğu çalıştaya, ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları, müdürler, mühendisler, İBB'nin ilgili iştiraklerinin yetkilileri, kamu kurumlarının bölge müdürleri ve temsilcileri, mühendislik ve müşavirlik firmaları ile ilgili STK'lar ve şirketlerin temsilcileri katıldı.

"Güçlendirme yapabilmek için hem hukuki hem de finans altyapısı oluşturulmalı"

Açıklamada, etkinlikle ilgili değerlendirmeleri yer alan DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirmenin başlı başına ayrı bir mühendislik dalı ve ayrı bir konu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla da güçlendirme yapabilmek için hem hukuki hem de finans altyapısının oluşması lazım. Bunlar olmadan bir yere gidebilmek, bir şey yapabilmek çok mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yapılmayan ve ilk kez gerçekleştirilen bu çalıştayda sadece güçlendirmenin sadece teknik olarak ele alınmadığını, sadece nasıl güçlendirme yapılacağının konuşulmadığını kaydeden Türkkan, "Bu işin hukuki altyapısının ne olması gerektiğini ve şu anda sürecin nerelerde tıkandığını, finansman kaynaklarının nasıl kullanılacağını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamu kurumları ve belediyelerin güçlendirmeyle ilgili bir an önce aksiyon alması ve bu konuda mutlaka kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yaparak, aksi takdirde bir yere varamayacaklarını bildirdi.

"5 milyon konut güçlendirmeyle kurtarılabilir"

Sinan Türkkan, şu an güçlendirmeyle ilgili sıkıntıların devam ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef tüm çağrılarımıza rağmen farklı zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Güçlendirme işlemlerinde de 'yıkıp yeniden yaparken gerekli tüm evraklar' isteniyor. Binadaki 'sağlamlık açısından problem teşkil etmeyen, yapısal olmayan' en ufak fiziki değişim bile sorun ediliyor. Bu engellerin hem güçlendirmede hem de dönüşümde ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu engellerin kaldırılması ve vatandaşın güçlendirmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü riskli yapıları ancak düşük maliyetlerle güçlendirerek kurtarabiliriz. Hepsini yıkıp yeniden yapmaya vaktimiz yok. Türkiye genelinde 6-7 milyon riskli konuttan bahsediliyor. Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. Bu hanelerin 600 bin adedi İstanbul'da bulunuyor."

Türkkan, vatandaşların da artık güçlendirme konusunda daha bilinçli olması ve taleplerini ilgili belediyelere iletmesi gerektiğini bildirdi.

"Düşük maliyetle binaları güçlendirerek dayanıklı hale getirebiliriz"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Hepşen de riskli binalar düşünüldüğünde akla hep yıkıp yeniden yapmanın geldiğini belirterek, ancak şu anda sayıları milyonları bulan riskli yapıların dönüşümünün trilyonlarca lira maliyet istediğini kaydetti.

Hepşen, "Biz yıllardır önemli bir noktayı göz ardı etmişiz. Güçlendirme, yıkıp yeniden yapmanın 3'te bir maliyetinde. Güçlendirme, kalkınma planlarında da ihmal edilmiş. Burada DEGÜDER çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ya binaların dönüşümü için maliyetine katlanacağız ya da çok daha düşük maliyetle binaları dayanıklı hale getireceğiz. Bu nedenle düşük maliyetle binaları güçlendirerek dayanıklı hale getirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Gün boyu katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, İTÜ'den Prof. Dr. Alper İlki, ODTÜ’den Prof. Dr. Erdem Canbay ile DEGÜDER Başkan Yardımcısı Suat Yıldırım da güçlendirme ile ilgili sunum gerçekleştirerek konuşma yaptı.

AA