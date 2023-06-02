Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücü her yıl istikrarlı bir şekilde artarken, bu enerji türünün elektrik üretimi yanında konut ısıtma, tarımsal faaliyetler ve gıda sektörü gibi alanlarda kullanımı da yaygınlaşıyor.

Jeotermal enerji, 'yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıklarla birçok farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak su, buhar gibi akışkanların sahip olduğu ısının yarattığı enerji' olarak tanımlanıyor.

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında 24 saat elektrik üretimine imkan vermesi sebebiyle jeotermal enerji sürdürülebilir bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Bu çevre dostu ve yenilenebilir kaynağı dünya genelinde yaklaşık 80 ülke elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor.

Türkiye ise jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada bulunuyor.

"Güncellenmiş YEKDEM fiyatları ile uzun vadeli finansman imkanı olacak"

Çoğunlukla lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de nisan sonu itibarıyla jeotermal enerjide kurulu güç bakımından 887,98 megavatla Aydın lider durumda.

Aydın'ı 379,43 megavatla Denizli, 378,74 megavatla Manisa, 30,45 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 2,76 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi bu 6 ilde bulunan santrallerle nisan sonu itibarıyla 1691,4 megavata ulaştı.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizinin ülkeleri yerli ve sürdürülebilir kaynaklara yönlendirdiğini söyledi.

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyat güncellemesinin uzun zamandır istikrarlı devam eden jeotermal enerji yatırımlarına ivme kazandıracağını dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Verilen karara göre, yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu santrallerden olan jeotermal elektrik santralleri için uygulanacak sabit fiyat alım süreleri 15 yıl ve yerli katkı payı ilave fiyat uygulama süresi de 5 yıl olacak. Düzenlemeyle birlikte en uzun destek süresi jeotermal santrallere ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrallere verilmiş oldu. Güncellemeye göre JES'ler için destek ödemesi kilovatsaat başına 202 kuruş, alım fiyatlarında taban fiyat kilovatsaat başına 9,45 cent ve tavan fiyat 11,55 cent şeklinde uygulanacak. Yerli katkı ise JES'ler için kilovatsaat başına 28,80 kuruş şeklinde uygulanacak. Uzun süreli destekler sayesinde JES'lerin uzun vadeli finansman sağlayabilme imkanı da olacaktır."

AA