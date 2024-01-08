Amsterdam

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlalleri artarak sürerken Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik önemli bir adım attı.

Uzmanlar, Güney Afrika'nın delillerini, İsrail'in muhtemel savunmalarını, Güney Afrika'nın acil ihtiyati tedbir alınması talebini ve ihtiyati tedbir kararlarının etkisini değerlendirdi.