Sağlık hukuku, tıp eğitiminin bir parçası olarak genellikle yeterince ele alınmaz. Tıp fakültelerinde tıbbi etik ve hasta hakları konularında dersler verilmektedir, ancak sağlık hukuku genellikle bu derslerin bir parçası olarak değil, daha ileri düzeyde tıp eğitimi alanlarında ele alınmaktadır. Bu nedenle, doktorlar tıp okulundan mezun olduktan sonra sağlık hukuku hakkında çok az bilgiye sahip olabilirler.

Sağlık hukukunun önemli bir parçası olan ve davaların seyri açısından oldukça önemli olan uzman mütalaa raporu bu işin neresinde?

Uzman mütalaa raporu, bir davada tarafların iddialarını desteklemek veya çürütmek için sunulan bir tür delildir. Bu rapor, bir uzman tarafından hazırlanır ve dava konusu olayla ilgili olarak uzmanın bilimsel değerlendirmesini içerir. Uzman mütalaa raporu, dava konusu olayla ilgili olarak teknik veya uzmanlık bilgisi gerektiren bir sorunun çözümü, dava konusu olayın nedenini veya sonuçlarını belirlemek, dava konusu olayda tazminat miktarını belirlemek için kullanılabilir.

Uzman mütalaa raporu, dava veya soruşturma dosyasına delil olarak sunulabilir, duruşmada bilirkişi tarafından açıklanabilir, duruşmada avukatlar tarafından sorulan sorulara cevap olarak kullanılabilir.

Uzman mütalaa raporunu alanında uzman ve deneyimli kişiler hazırlamalıdır. Rapor, dava konusu olayın tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde ele almalı, tarafsız ve objektif bir şekilde hazırlanmalıdır. Uzman mütalaa raporları, bir tıbbi olay veya durum hakkında bağımsız ve nesnel bir uzman görüşü sunar. Rapordaki bulgular, mahkemede delil olarak kullanılabilir. Raporda ifade edilen tıbbi değerlendirme ve görüşler, davanın seyrini, tarafların savunmalarını ve mahkemenin kararını etkileyebilir. Raporda açıklanan tıbbi bilgiler ve değerlendirmeler, hukukçuların ve yargıçların tıbbi konulardaki bilgi eksikliklerini giderir. Bağımsız bir uzmanın görüşü, taraflı bakış açısından uzak, objektif bir değerlendirme sağlar. Uzman görüşü, hukuki kararların tıbbi doğruluk ve gerçekler ışığında verilmesini sağlar.

Dolayısıyla uzman mütalaa raporları, sağlık hukuku davalarında tıbbi gerçeklerin ve standartların doğru bir şekilde ortaya konması bakımından büyük öneme sahiptir.

Sakın sizin başınıza gelmeyeceğini düşünmeyin. Çalıştığınız yoğun tempoda kendiniz için bile gün içinde zor zaman ayırırken herhangi bir şikayete maruz kalmanız, herhangi bir davaya maruz kalmanız an meselesi.

Nasıl ki gözünüzü göz hastalıkları uzmanına muayene ettiriyorsanız, sağlık hukukuyla ile ilgili sorunlarınızı da sağlık hukuku uzmanlarına bırakmalısınız.

Uzman mütalaa raporunu kullanırken, bu raporun bir delil olduğunu ve mahkemenin bu rapora göre karar vereceğini unutmayın. Uzman mütalaa raporunun doğru ve etkin kullanımı dosyanın seyri açısından oldukça önemlidir. “Amacımız Yükseltmek” sloganıyla yola çıkan Yüksek Sağlık Hukuku Derneği, uzman mütalaa raporu ve sağlık hukukunun her alanında her zaman üyelerinin yanındadır.

Dr. Gökhan KILINÇ

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi