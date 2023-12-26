Yapılan görüşmelerde Vurgun’unun öncelikli olarak Dereli’nin istihdam sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. İstihdama Yönelik Tekstil Fabrikası, Hali Dokuma Atölyesi, Parke Üretim Tesisi, Sera vb. gibi birçok proje geliştirdiğini belirtti. Yine ayıklamasının devamında sosyal hayatın geliştirmesi Turizm, Eğitim ve Spor ile ilgili de projelerinin hazır olduğunu belirtti.

Konusuna hâkim olan bir ekibinin olduğunu belirten Vurgun Dereli de vatandaşın teveccühü ile Başkan olması durumunda Dereli’ye hak ettiği hizmeti getireceğini taahhüt etti.

“25 yıllık Mühendislik tecrübem ile Dereli için hep birlikte çalışacağız” diyerek sözlerini bitirdi.