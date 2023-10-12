Schroth Terapisi Nedir?

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca: Schroth Terapisi, skolyoz gibi omurga deformitelerini düzeltmek için geliştirilmiş üç boyutlu bir egzersiz modelidir. 1920'lerde Almanya'da Katharina Schroth tarafından geliştirilen bu yöntem, günümüzde skolyoz tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Schroth Terapisinin temel amacı, omurgayı üç boyutlu düzlemde döndürmek, uzatmak ve stabilize etmektir. Bu amaçla, hastaya özel egzersizler, pozisyonlamalar ve solunum teknikleri uygulanır.

Schroth Terapisi nasıl uygulanır? Kimler için etkilidir?

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca: Schroth Terapisinde uygulanan egzersizler, omurganın eğriliğine göre kişiye özel olarak tasarlanır. Bu egzersizler, omurgayı doğru pozisyonda tutmayı, kas dengesizliklerini düzeltmeyi ve akciğer kapasitesini artırmayı amaçlar. Schroth Terapisinde kullanılan pozisyonlamalar, omurgayı doğru pozisyonda tutmaya yardımcı olur. Bu pozisyonlamalar, yüzüstü, sırtüstü, yan yatış ve oturma gibi çeşitli pozisyonları içerir. Schroth Terapisinde kullanılan solunum teknikleri, omurgayı doğru pozisyonda tutmaya ve akciğer kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Bu teknikler, derin nefes alma ve diyafram solunumu gibi teknikleri içerir. Schroth Terapisi, skolyoz tedavisinde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde etkilidir. Bu yöntem, skolyoz eğriliğini azaltmaya, ilerlemesini durdurmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Schroth Terapisinin faydaları nelerdir?

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca: Schroth Terapisi seansları, haftada 2-3 kez olmak üzere 30-60 dakika sürer.

Schroth Terapisinin faydaları şunlardır:

Skolyoz eğriliğini azaltabilir veya ilerlemesini durdurabilir.

Ağrıyı azaltabilir.

Postürü iyileştirir.

Akciğer kapasitesini artırır.

Schroth Terapisinin yan etkileri nelerdir?

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca: Schroth Terapisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak, başlangıçta yorgunluk hissedilebilir.

Schroth Terapisi nerede uygulanır?

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca: Schroth Terapisi, skolyoz tedavisinde uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından uygulanır. Yalova'da Uzm.Fizyoterapist M.Enes Arıca tarafından yapılmaktadır.