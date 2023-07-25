Haber: Damla Oya Erman

Pandemiden bu yana uyku turizmine ilgi daha da arttı, uyku eksikliği çekenleri hedef alan birçok ünlü mekan bu alana yönelmeye başladı.

Son 12 ay içinde, Park Hyatt New York, uyku kalitesini artıran olanaklarla dolu 900 metrekarelik "Bryte Restorative Sleep Suite"i açarken, Rosewood Hotels & Resorts da "dinlenmeyi teşvik eden" Alchemy of Sleep adlı bir koleksiyon başlattı.

2020 yılında, London'ın ilk uyku merkezli oteli olan Zedwell açıldı, oda tasarımlarıyla dikkat çekiyor ve inovatif ses yalıtımı sunuyor.

İsveçli yatak üreticisi Hastens, 15 odalı dünya çapındaki ilk Hästens Sleep Spa Hotel'ini Portekiz'in Coimbra şehrinde açtı.

Bu otellere olan talep neden böyle bir artış gösterdi?

Uyku araştırmacısı ve "Sleep for Success!" kitabının ortak yazarı Dr. Rebecca Robbins'a göre, bu değişim uzun zamandır bekleniyordu, özellikle otellerle ilgili olarak.

Dr. Robbins, "Sonuç olarak, seyahat edenler otel rezervasyonu yapar ve uyumak için bir yer arar," diyor. Ancak otel endüstrisinin önceden asıl ilgisinin, uyumayı olumsuz etkileyen şeylere odaklandığını belirtiyor.

"Seyahat, insanların sıklıkla lezzetli yemekler, uyku sürelerini uzatma, geziler ve seyahat ederken yaptıkları şeylerle ilişkilendirdikleri şeylerdir. Aslında bunlar uyku maliyeti altındadır," diye ekliyor. Son yıllarda, kolektif farkındalığın, önceliğin sağlık ve iyi olmaya kaydığı bir değişim yaşandığını söylüyor.