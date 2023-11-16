Haber: Mert Osman Erman

Başka bir makine kullanılarak enkazı delme girişimleri başarısız olduğundan, makine Çarşamba günü Delhi'den uçakla getirildi.

Makine, bir borunun yerleştirilebilmesi için bir geçit delmeye yardımcı olacaktır, böylece işçiler çıkabilir.

İşçiler, pazar gününden bu yana, bir heyelanın tünelin bir kısmını çökertmesi sonucu mahsur kalmışlardı.

Yetkililer, enkazın temizlenme görevinin ne kadar süreceğini speküle etmek istemediklerini ancak Perşembe akşamına kadar "olumlu bir gelişme" beklediklerini söyledi.

Ancak federal bakan VK Singh Perşembe günü gazetecilere kurtarma operasyonlarının başka iki veya üç gün sürebileceğini söyledi.

Kaza, Pazar günü yerel saatle 05:00'te Hindistan'ın Himalaya eyaleti Uttarakhand'de meydana geldi. Silkyara tünelinin açılışından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir bölüm çöktü, işçiler içerideydi. Enkaz yığınları, işçilere oksijen sağlayan boruları kesmiştir.

Yetkililere göre, işçiler tünelin 200 metre içinde sıkışmış durumda ve güvendedir. Kurtarıcılar, erkekleri yiyecek, su ve oksijenle borular aracılığıyla sağlamaktadır ve onlarla telsizler aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Ancak bazı raporlara göre, birkaçının baş ağrısı, anksiyete ve bulantı yaşadığı belirtiliyor.

Yetkililer bunu reddetti ve işçilerin yaralanmadığını söyledi. Yardım ve kurtarma çalışmalarından sorumlu olan Deepak Patil, yeterli oksijenin tünelin içine pompalandığını, bu nedenle "solunum açısından herhangi bir sorun olmayacağını" belirtti. Tünelin iyi aydınlatıldığını ve işçiler arasında moralin yüksek olduğunu ekledi.

Yeni ekipman - ağır hizmet yatay matkap, bir ucu matkap veya matkap ucu olan - askeri uçaklarla üç parça halinde gönderildi ve kaza yerinde monte edildi.

Uzmanlara göre, makine saatte beş metre kalıntıyı delebilecek kadar güçlüdür.

Şimdi plan, 900 mm çapında bir metal borunun sığabileceği kadar geniş bir delik delmektir. Yetkililere göre, işçiler daha sonra boru boyunca sürünebilir ve tünelden çıkabilirler. Ancak bu söylendiği kadar kolay olmayabilir. Çarşamba günü kullanılan başka bir makine, enkazı ve molozları yeterince hızlı bir şekilde kesemedi.

Düşen enkaz, gevşek toprak ve taşlar temizlenmiş alanlara sürekli olarak geri düştüğünden operasyonu engelledi. Yetkililere göre sık sık meydana gelen toprak kaymaları işi daha da zorlaştırmıştır.

Matkap makinesi kullanmanın yanı sıra kurtarma yetkilileri, ekskavatörleri kullanarak enkazı kazmaya da çalıştılar, ancak bu girişimler de başarısız oldu.

Zaman geçtikçe, işçilerin güvenliği konusundaki endişe, aileleri ve arkadaşları arasında artmaktadır.

İşçilerden bazılarının aile üyeleri, akrabalarının sağlığı konusunda endişeli olduklarını BBC'ye söyledi.

Oğlu Vijay Kumar'ın tünelden mahsur kaldığı Dharam Singh, oğlunun enkazın çöktüğü haberini aldığı gibi komşu Himachal Pradesh eyaletindeki evinden ayrıldığını söyledi.

O zamandan beri tünelin dışında oğlunu görmek için çaresizce bekliyor.

"Buraya vardığımda yetkililerin iletişim için kullandıkları bir boru aracılığıyla oğlumla konuştum" dedi Singh, sesini duyar duymaz bir rahatlama dalgası hissettiğini söyledi.

"Ona, 'Oğlum, ben burada senin babanım. İşte dışarıda bekliyorum. Yakında çıkacaksın. Endişelenme' dedim" diyen Singh, oğlunun sesini duyar duymaz bir rahatlama dalgası hissettiğini söyledi.

"Oğlum beni teselli etmeye çalıştı ve her şeyin iyi olacağını söyledi" ekledi.

Uttarkashi ilçesindeki Silkyara tüneli, ünlü Uttarakhand eyaletindeki kutsal ziyaret yerlerine bağlantıyı iyileştirmek amacıyla federal hükümetin giriştiği bir otoyol projesinin bir parçasıdır. Dağlık eyalet, birçok Himalaya zirvesi ve buzulun bulunduğu yerlerle, Hinduizm için kutsal olan yerlere sahiptir.