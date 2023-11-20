Haber: Mert Osman Erman

Metal boruları enkaz duvarından itmek için yapılan çalışmalar Cuma günü tüneldeki çatlak sesi nedeniyle durduruldu ve kurtarma ekipleri geri çekildiğinden dolayı yeni planlar düşünülmek zorunda kaldı.

Yetkililere göre, işçilere "kaçış yolu" sağlayabilecek iki paralel tünel delmeyi planlıyorlar.

Uttarakhand'daki inşaat halindeki tünel, bir toprak kayması sonrasında çöktü.

Olay, 12 Kasım sabahı kuzey eyaleti Uttarkashi ilçesinde meydana geldi. Mahsur kalan erkeklerle o tarihten bu yana iletişim kuruldu ve o günden beri onlara oksijen, yiyecek ve su sağlanıyor.

Uttarakhand Felaket Yönetimi Sekreteri Ranjit Sinha, en son kurtarma çabalarını ANI haber ajansına açıklarken "kaçış için ana tünelin yanında iki yan tünel üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Şu ana kadar, kurtarıcılar tünelin ağzından içeriye doğru delme yapıyordu. Şimdi, işçilere ulaşmak için tünelin başka bir tarafından delme yapma çabaları da devam ediyor. Federal Karayolları ve Yollar Bakanı Nitin Gadkari, Pazar günü bölgeyi ziyaret etti ve kurtarma operasyonlarının "iki ila üç gün sürebileceğini" söyledi.

Himalayalar'daki arazide çalışmanın karmaşık olduğunu açıklayarak, şu anda iki helisel delme makinesinin çalıştırıldığını belirtti.

İlk makine yumuşak toprak olduğu için iyi bir şekilde deliyordu ancak kayalara temas ettiğinde sorunlar yaşandığını söyledi ve uzmanların bu aksaklığı çözdüğünü ekledi.

Henüz yetkililerin tünelin ağzındaki enkazı delme çalışmalarına ne zaman devam edecekleri belirsiz olsa da, kurtarma ekipleri yeni ekipman getirilerek çalışmaya başlamak üzere olduğunu bildirdi.

Mahsur kalan işçilere pişmiş yiyecek göndermek için altı inçlik bir "can simidi" boru takıldı. Şu ana kadar, kuru meyve, patlak pirinç ve fındık sağlandı. Mahsur kalan işçilerle iletişimde olan bir tıp görevlisi, üç tanesinin dizanteri şikayeti olduğunu ve ilaçların yiyecek borusu aracılığıyla gönderildiğini belirtti.

Cumartesi günü, mahsur kalan işçilerin aileleri ve kurtarma operasyonlarını denetleyen yetkililer arasında öfkeli bir karşılaşma yaşandı. Aileler, geçen hafta yetkililere delme işlemini hızlandırmaları için bir protesto düzenlemişlerdi.

Bu arada Başbakan Narendra Modi, ailelere "merkezi ve eyalet kurtarıcılarının sorunsuz bir şekilde çalıştığını" ve işçileri kurtarmak için çalışmaların devam edeceğini güvence verdi. "Mahsur kalan işçilerin moralinin yüksek tutulması gerekiyor" dedi.

Bu dev kurtarma operasyonunun bir parçası olarak, tünelin tepesi de delme ekipmanına yol açmak için hazırlanıyor. Bu çalışmayı denetleyen Hindistan demiryolu yetkilileri, bölgenin engebeli ve düzensiz olduğunu söyledi.

Uttarkashi'deki Silkyara tüneli, Hindistan'ın ünlü ziyaret noktaları arasındaki bağlantıyı iyileştirmek amacıyla başlatılan federal hükümetin büyük bir karayolu projesinin bir parçasıdır. Dağlık eyalette, birçok Himalaya zirvesi ve buzulu bulunmaktadır ve Hinduizm için kutsal olan birçok yer burada yer almaktadır.