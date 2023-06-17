İSTANBUL- 1980'li yıllara damga vuran, 'Seviyorum İşte', 'Şarkılara Sordum' gibi eserlere getirdiği yorumlarla hatırlanan Türk Sanat Müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, 80 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

METİN MİLLİ KİMDİR?

1943 yılında Mardin'de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu'nda müziğe başladı. Metin Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer aldı. 'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' adlı albümü ile Milli, 1983 yılının konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı. Müziğin yanı sıra profesyonel olarak resim ve tiyatro ile uğraşan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı 'Hikayem' isimli bir kitabı bulunuyor.

HABER: MERVE ELÇİ