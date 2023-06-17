Bucu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enes Arıkan, Tuğrul Tülek, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı, Tamer Levent ve Engin Şenkan'ın başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam yayınlanan 82. bölümle ekran macerasını sonlandırdı. 2,5 senedir yayınlanan dizinin finalinde ise hem güldüren hem de duygulandıran sahneler yaşandı

Bucu Biricik paylaşımı;

"Sabahtan beri ne yazacağımı da pek bilemediğimden erteleyip durdum bir şeyler yazmayı... Dile kolay 2,5 yılımızı birlikte geçirdik. Hem Nalan'la hem siz seyircilerle... Aklımda o kadar cümle var ki kurulmayı bekleyen... Neyse bir ara konuşuruz. Nalan'ı düşündükçe burnumun direği sızlıyor. Kendi adıma ne çok şey öğrendim bu işten hem de mesleki olarak hem de bir kadın olarak. Ne çok şahane insan kazandım; yüreği sakinleştirmeyi, yol arkadaşlığı yapmayı bilen. Zordu benim için bazen çok zor ama ne siz bıraktınız beni ne de arkadaşlarım. İyi ki de bırakmadınız. Ne olursak olalım, ne yaşarsak yaşayalım kimsenin ışığımızı söndürmesine, gülüşümüzü soldurmalarına izin vermeyelim emi güzel kız kardeşlerim. Dilerim Nalan bunun için iyi bir örnek olmuştur hepimize. Sizleri çok seviyorum, canım ekip arkadaşlarıma bayılıyorum. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ