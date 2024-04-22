İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

Günün ilk seferiyle başlayan arıza nedeniyle, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.