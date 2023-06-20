İSTANBUL- Bölgedeki Urumçi Uluslararası Havalimanı’ndan 10 milyonu aşkın yolcu çıkış veya varış yaptığı öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, dün itibarıyla Çin’in batısındaki havacılık kavşağı konumunda olan Urumçi Uluslararası Havalimanı’nda kalkış veya iniş yapan uçak sayısı 76 bini buldu. Yaz turizminin yoğun olduğu son dönemde Urumçi’den bölge dışındaki Beijing ve Shanghai gibi sıcak turizm şehirlerine giden sefer sayısı günde 15’i, Urumçi’den Kaşgar ve Hortan gibi bölge içindeki şehirlere giden sefer sayısı günde 8’i aşmış durumda.



Bununla birlikte uluslararası rotalar da adım adım toparlanıyor. 17 Haziran itibarıyla Urumçi Uluslararası Havalimanı, 74 bin yabancı yolcuyu ağırladı. İslamabad, Almatı, Duşanbe ve Tiflis’in de aralarında bulunduğu yurt dışındaki toplam 13 şehre seferler yeniden başlatıldı.

HABER: MERVE ELÇİ