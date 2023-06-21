Ankara

Peoples Dispatch sitesinde çıkan habere göre, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, devam eden su krizini hafifletmek ve yasal süreçleri hızlandırmak için acil durum ilan ettiklerini söyledi.

Pou, başkent Montevideo'ya yeni bir içme suyu kaynağı sağlamak için San Jose Nehri üzerine bir su deposu ve boru hattı şebekesi inşa edileceğini duyurdu.

Çalışmaların en geç bir ay içerisinde bitirileceğini belirten Pou, su krizini hafifletmeye yönelik önlemler kapsamında 21 bin haneye ücretsiz su tedarik edeceklerini vurguladı.

Hanelere şebeke suyunun verilmeye devam edeceğini aktaran Pou, ancak suyun kalitesinin düşebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek birkaç hafta boyunca ülkenin yağış almayacağını açıkladı.

Son aylarda başkent ve çevresinde şişe su satışları üç katına, fiyatlar da beş katına çıktı.

Uruguay, 7 aydır yüksek sıcaklıklar ve devam eden kuraklık nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülke nüfusunun yüzde 60'ının yaşadığı başkent Montevideo ve çevresine içme suyu sağlayan Paso Severino Barajı'nda su seviyesi kritik düzeye düştü.

Santa Lucia Nehri üzerine inşa edilen ve 67 milyon metreküpe kadar su depolayabilen Paso Severino Barajı'nda yalnızca 3,7 milyon metreküp su kaldığı bildirildi.

AA