Ürdün Başsavcılığı, kutsal topraklarda 99 vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından insanları hac ibadetini yerine getirmeleri için izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a gönderdikleri belirtilen 19 kişi hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama talep etti, 10 kişiye de seyahat yasağı getirdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Yargı Konseyi Genel Sekreterliği, Başsavcılığın konuyla ilgili ilk soruşturmasını tamamlamasının ardından aldığı kararı yayımladı.

Başsavcılık, kutsal topraklarda 99 Ürdünlünün ölümünün ardından 1'i kadın 19 kişi hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, 10 kişi hakkında seyahat yasağı getirirken, izinsiz haccın kolaylaştırılmasında ve insan kaçakçılığıyla ilgili kanunun ihlalinde açıkça rol oynayan şirketlerin kapatılmasına ve yasa dışı yollarla hac neticesinde elde edilen gelirlere el konulmasına karar verdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, hac sırasında bu yıl en az 1301 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların yüzde 83'ünün "izinsiz hacılar" olduğunu söylemişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adaylarının sayısının 99'a ulaştığını duyurmuştu.