Ankara

Safedi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ürdün ile Türkiye arasında tarihi ve stratejik ilişkiler bulunduğunu belirten Safedi, her iki ülkenin de bu ilişkileri en üst seviyeye çıkarmaya önem verdiğini kaydetti.

Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı dileyen Safedi, "Gerçekten ani bir ölüm oldu. Kendisi, Ürdün'de görev yapmıştı ve çok ciddiyetle işlerini yürütmüştü. Her iki ülke yararına, her iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından büyük çaba harcamıştı." ifadesini kullandı.

Safedi, Türkiye ile ilişkilerin yalnızca ortak çıkarlar için değil bölge için de çok önemli ve yararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu işbirliğini artırmak için bölgesel konularda koordinasyonu eş güdüm halinde artırmak için çaba harcıyoruz." dedi.

Yalnızca kültürel alanda değil ekonomik ve diğer alanlarda da ilişkileri geliştirme çabası içinde olduklarına işaret eden Safedi, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının yakın zamanda gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Safedi, Türk özel sektörünün de bu yıl içerisinde Ürdün'ü ziyaret etmesinin söz konusu olacağı anlattı.

İki ülkenin dışişleri bakanlığı olarak diyaloğu her zaman sürdüreceklerinin altını çizen Safedi, "Gelecekte daha iyi işbirliği hedeflemekteyiz. İkili ilişkilerimizle gurur duymaktayız. Daha geniş alanlara yaymak için de elimizden gelen çabayı harcayacağız." değerlendirmesini yaptı.

(İsrail'in Cenin saldırıları) Bu tip saldırıların hemen durdurulmasını istemekteyiz"

Safedi, bölgesel konuları ve İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırılarını ele aldıklarını belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında bu tip saldırıların hemen durdurulmasını, uluslararası camianın da bu konuda hızlı karar almasını ve burada hem gerginliğin hem de şiddetin durmasını istemekteyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in "yasa dışı şekilde İslam ve Hristiyan varlıklarını ele geçirmeye çalıştığını" dile getiren Safedi, Filistin ve İsrailliler arasında ciddi görüşmelerin başlaması için çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.

Safedi, Filistin'in 1967 sınırları içerisinde tam bağımsız ve egemen bir devlet kurmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, gerginliğin azaltılması ve sona erdirilmesinin tek çözümünün "iki devletli çözüm" olduğunu kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, "İsrail işgali gerçekleri tabii ki değiştiremez. Burada Filistin halkı tamamen hakkını elde etmelidir. Tarih, bu gerçekleri hiçbir zaman yok edemez." dedi.

Bu yıl içerisinde Cenin kampına 20'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini anımsatan Safedi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine işaret etti.

Safedi, Filistin konusundaki hassasiyeti ve bu alandaki "açık görüşlerinden dolayı" Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye konusu

Bakan Fidan ile bugünkü görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin siyasi çözüm bulunması konusunu da ele aldıklarını aktaran Safedi, en fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan iki ülke Türkiye ve Ürdün'ün bu kişilerin geleceği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Safedi, Suriyeli sığınmacıların onurlu ve gönüllü şekilde evlerine dönmeleri ve bu konuda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı diğer kurum ve kuruluşların çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin Safedi, "Burada İslam karşıtlığı var. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir zaman da fikir özgürlüğü olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Safedi, başkalarının kültürüne ve varlıklarına saygı gösterdiklerini belirterek, aynı şekilde onların da Müslümanların kutsalına saygı duymaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin her zaman Ürdün'ün ortağı olduğunu vurgulayan Safedi, her zaman birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Bunu hiçbir şekilde fikir özgürlüğü olarak izah edemeyiz"

İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin tepkisinin sorulması üzerine Safedi, Ürdün olarak bunu kınadıklarını ve bu eylemin izahının olmadığını söyledi.

Dinlere ve dini simgelere karşılıklı saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Safedi, uluslararası toplum olarak bu tür saldırıları reddetmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Safedi, "Dinimiz, kültürümüz başkasına saygı duymamızı emretmektedir. Burada diyalog kültürü çok önemli. Çeşitlilik olmalı. Bu tip eylemlerin durdurulması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu eylemin uluslararası düzeyde de reddedildiğini ve kınandığını belirten Safedi, "Bunu hiçbir şekilde fikir özgürlüğü olarak izah edemeyiz." dedi.

AA