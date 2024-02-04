İstanbul

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Su hayattır, Gazze ise susuz yaşıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişimin sınırlı olduğu ifade edildi.

UNRWA'nın açıklamasında, "yardımların sınırlı bir şekilde yapılabilmesi ve İsrail'in saldırılarının altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle Gazze'de insani krizin büyüdüğü ve binlerce savunmasız Gazzelinin hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı" kaydedildi.

Diğer yandan UNRWA'nın X hesabındaki diğer bir paylaşımda, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ifadelerine yer verildi.

Lazzarini'nin Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İzlemekte olduğumuz insani felaketle boğuşan Gazze'deki insanların kötü durumuna dikkat çekmek için sesimizi yükseltmenin bedelini mi ödüyoruz?" şeklinde eleştiride bulunduğu kaydedildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.