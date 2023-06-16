HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul’daki ilk “flagship” mağazasının yerini Nişantaşı’nın en gözde noktalarından Valikonağı Caddesi olarak seçen Brandeyes, açılışını özel bir davet eşliğinde gerçekleştirdi. Her davetindeki özeniyle tanınan Brandeyes’ın bu anlamlı gününde tüm gözlük tutkunları bir araya geldi. Brandeyes CEO’su Hande Doğantekin Kın’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu açılışa Pınar Altuğ Atacan, Bestemsu Özdemir, Arzu Kunt, Eda Güzelcik, Aleyna Dalveren, Esra İnceefe, Gizem Hatipoğlu, Ümit Karalar Gökmen, Çağla Çetinöz, Batya Kebudi, Aysun Kaba, Özge Sarıkadılar, Nazife Özcan, Pelin Kaya gibi birçok isim katıldı. Türkiye’deki ilk “flagship” mağazasını İzmir Alsancak’ta açan Brandeyes, uzun zamandır İstanbul’da da açılması heyecanla beklenen “flagship” mağazasıyla büyük övgü topladı. Mağazayı ve mağaza konseptini oldukça beğendiğini paylaşan davetliler, Brandeyes CEO’su Hande Doğantekin Kın’ın eşliğinde gözlükleri yakından keşfederken, bir yandan da tatil öncesi keyifle alışveriş yaptılar.