İSTANBUL- Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. oy verme işlemi tüm yurtta 08.00 itibarıyla başladı, 17.00'de sona erecek. Beş yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanı ile 28. dönem parlamentosunu belirlemek üzere bugün 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis'e girmek için ise 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı mücadele edecek. Ünlü isimler de oylarını vermek için sandık başına geçti. İşte sandık başında görüntülenen ünlülerden bir kaçı bizlerle..
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HABER: MRVE ELÇİ