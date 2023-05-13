İstanbul

Alişan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız. O gün yanınızdaydım, bugün yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteği Twitter hesabından şu sözlerle açıkladı:

'Sonuna kadar helal olsun'

"Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım.. Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız.. O gün de yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım.. Benim bir oyum var ve oyum Sn @RTErdogan'a sonuna kadar helal olsun.."



Haber: Gizem Çakal