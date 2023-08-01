Haber: Beyza Betül Cihan

Doğup büyüdüğü şehir olan Ordu'ya dönüşünde fındık hasadına katılan Gülşen, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Gülşen, yaşadığı keyifli vakitleri ve fındık topladığı anları fotoğraflarla belgeledi. Takipçilerine doğa ile iç içe geçirdiği zamanlardan kesitler sunan ünlü şarkıcı, memleketine olan özlemini ve fındık hasadına katılmanın mutluluğunu göz önüne serdi.