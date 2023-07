HABER: DİNÇER KARACALAR



Ünlü manken Özge Ulusoy yakın arkadaşı Damla Demir Yılmaz’ın sahibi olduğu İzmir Novar Poliklinik'te cilt bakımı için venüs lifting yaptırdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, güzelliği için yaptırdığı işlemler nedeniyle bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarının altına yorum yaparak kendisini eleştirenlere gülümseyerek cevap verdi. Ulusoy ‘’O yorumlarda eleştirenler bana genelde dm'den mesaj atıp ne işlem yaptırdın; nerede yaptırdın gibi sorular soruyorlar. Ben bir şey yaptırmadan önce çok araştırıyorum. Her ne kadar sosyal medyada çok estetik yaptırdı vs deseler de görüldüğü üzere kendi tabii ve doğal halimden gayet memnunum’’ dedi. Uzun süredir araştırdığı bir işlemi güvendiği ellerde yaptırmak istediğini belirten Ulusoy sözlerine şöyle devam etti; ‘’Damla benim çok eski bir arkadaşım ve kendisini çok yakın tanıyorum ayrıca ona çok güveniyorum. Bu yüzden hiç üşenmedim İstanbul’dan atlayıp İzmir’e geldim. Tamamen kendilerinin bulup uyguladığı ve adını verdikleri bir teknik bu; aslında bir sürü tipi var ama tabi ki ben arkadaşıma güvendiğim için ona geldim. Damla gibi sevdiğim arkadaşlarım sayesinde cildime içeriden de bakmayı önemsiyorum. Yediğim içtiğime, uykuma çok özen gösteriyorum gün içerisinde içtiğiniz suyun miktarı bile cildinizin saçınızın tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğuna direk etki ediyor. Hepsi bir bütün diye düşünüyorum. Her zaman yeni çıkan uygulamaları mezoterapileri takip ediyorum botoksumu hiç ihmal etmiyorum. Evde maskeler yapıyorum kendime vakit ayırıyorum ve medikal estetiğin, teknolojinin veli nimetlerinden de faydalanıyorum. Neden faydalanmayayım. Bence güzellik sağlıklı ve iyi olma halidir. Bunun tanımı için belli bir kalıp olduğunu düşünmüyorum..."





Novar Poliklinik'in sahibi Damla Demir Yılmaz ise, Özge Ulusoy’a uygulanan Venüs Lifting hakkında kısa bilgi verdi. Cilde doping etkisi yaparak cilt bariyerini nemlendirerek güçlendiren yöntem ile ilgili konuşan Damla Demir Yılmaz; ‘’ Özge'nin zaten çok abartılı hiçbir şeye ihtiyacı yok. Biraz böyle yaz dönemi olduğu için yoğun güneş etkisine karşı cildine ağır bir nem terapisi yapacağız. Yüzünün cilt bariyerini güçlendireceğiz. Venüs lifting çok fazla bir şeye ihtiyacı olmayan insanlara deri altından verilen rutin nem ve kolajen takviyesi demek. Cilde bir nevi doping gibi bir şey oluyor. Önemli olan yüzdeki belli başlı noktalara doğru şekilde uygulanarak o cildin daha nemli ve ışıltılı görünmesine katkıda bulunmak’’ ifadelerini kullandı.