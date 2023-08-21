Haber: Aslan Sayım

Grand Müzik sahibi, yapımcı Hayrettin Güneş müzik şirketi ile bir çok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yeni sezonda bir çok yeni ve ünlü sanatçıyı müzik severlerle buluşturan Hayrettin Güneş’in son dönemde en başarılı olan iki sanatçısı ise Zerrin Özer “Basit Numaralar” ve Mustafa Yılmaz “ Sevdiğime Say” çalışması ile trend listelerinde yer alıyor. Tiktok uygulamasında 5 günde 20 binin üzerinde video paylaşımı yapan bu iki yeni şarkı sosyal medyada viral oldu. Youtube üzerinde video klipler kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti. Başarılı yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı sanatçılar ile müzik severlerle buluşturmak için anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Klip Link: https://youtu.be/OFWBSpsqYM8