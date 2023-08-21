MUĞLA- Bodrum Günay'da alti sahnesinde de kapalı gişe yapan Ozcan Deniz yoğun istek üzerine Bodrum'da sahnesini uzattı.
Muhteşem sahne performansı ile hayranlarını coşturup eğlendiren sanatçının misafirlerinin çoğunluğunun hanım dinleyicilerinin ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı Özcan Deniz hayranlarını ve sevenlerini kırmayıp 24 Ağustos ve 1 Eylül'de Bodrum Günay Restoran’da tekrar sahne alacak
Yoğun istek üzerine son 2 gala
Bodrum Yalıkavak Günay'da sahne alan Özcan Deniz bir kez daha sold out yaptı.
MUĞLA- Bodrum Günay'da alti sahnesinde de kapalı gişe yapan Ozcan Deniz yoğun istek üzerine Bodrum'da sahnesini uzattı.
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