MUĞLA- Bodrum Günay'da alti sahnesinde de kapalı gişe yapan Ozcan Deniz yoğun istek üzerine Bodrum'da sahnesini uzattı.

Muhteşem sahne performansı ile hayranlarını coşturup eğlendiren sanatçının misafirlerinin çoğunluğunun hanım dinleyicilerinin ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı Özcan Deniz hayranlarını ve sevenlerini kırmayıp 24 Ağustos ve 1 Eylül'de Bodrum Günay Restoran’da tekrar sahne alacak

HABER: MERVE ELÇİ