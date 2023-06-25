İSTANBUL- 65 yaşındaki aktör Julian Sands’in ocak ayında Los Angeles şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki Baldy Dağı'ndaki bir patikada kaybolduğu açıklanmıştı. Aylar sonra oyuncudan yeni bir haber geldi.

Sands’in ortadan kaybolmasından beş ay sonra insan kalıntıları bulundu.

San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, cesedin cumartesi günü sabah 10.00 civarında Baldy Dağı yakınlarında bulunduğu ve kimlik tespiti için adli tıp ofisine nakledildiği bildirildi.

HABER: GİZEM ÇAKAL