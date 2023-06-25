Haber: Aslan Sayım

Aynı tarzların art arda tekrarlanmasıyla tekdüze kalmış müzik sektöründe; sözlerindeki anlamıyla eski geleneği altyapısı ile modern müziği harmanlayan sanatçı, sözleriyle dinleyicilere kışı yaşatırken müziğiyle yazı hissettiriyor. Sıcak yaz günlerine hasret kaldığımız şu günlerde ‘’Küresel Isınma‘’yı kalbe uyarlayan sanatçı, klibindeki durağanlığıyla insanların aşk yolunda yaşadıkları içsel mücadelelerin dışa vurumunu dile getirirken, dış etkenlerin müdahaleleri sonucunda yaşanan duygusuzluk durumunu ise harabe bir ortamda dile getirerek vurguluyor.

Sözü ve müziği İlbey Başalan'a, Mix/Mastering/Aranjesi Ekoflow'a, yönetmenliği Enes Bilal Taşçı'ya, kameramanlığı Bedirhan Sivri'ye ve Prodüktörlüğü ise Dinç Müzik Yapım'dan Polat Şenol'a ait olan "Küresel Isınma" tekdüzeliğe karşı her telden var olmaya geliyor.

Klip Link: https://youtu.be/eJlXCWfXqcA