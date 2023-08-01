Haber: Beyza Betül Cihan

Genç yaşta önemli bir oyunculuk kariyerine sahip olan Angus Cloud, Euphoria dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Yeteneği ve başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncunun hayatını kaybetmesi, sinema ve dizi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılanan bu acı haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Angus Cloud'un anısını yaşatmak için birçok seveni sosyal medya platformlarında duygusal paylaşımlar yaptı.