HABER: SEDAT SARIKAYA

“Can Dostlara hizmet veriyorum”

Yurter “Yıllarca insanlara hizmet verdim,güzel arkadaşlar ve dost biriktirdim. Hayalim olan gerçek dostlara hizmet veriyorum.Can dostlarımıza sevgi bağı ile çalışıyorum. Hayvan sahiplerinin en çok zorlandığı şeylerden biri güvenilir bir pet kuaförü bulmalarıdır” dedi. Arzu Yurter olarak bunu Bostancı’da ben sağlıyorum.

Arzu Yurter pet kuaför ve güzellik salonunda tüy sorunu olan köpekler için spa ve ozon bakımı yapılmaktadır. Arzu Yurter son zamanların trend olan mesleği yapmak isteyenler için her ayın belli günlerinde Olga Zimina eşliğinde atölye çalışması ve seminerler vermektedirler .