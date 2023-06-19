HABER: DİNÇER KARACALAR

Rezervasyonları günler öncesinden tükenen gecede unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Osman Erdem ve Tamer Özkan’ın sahibi olduğu mekanda eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.



Son dönemde yeniden dillere pelesenk olan “Duyanlara Duymayanlara” şarkısıyla açılışı yapan Cengiz Kurtoğlu, sahne öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.



Geçtiğimiz yıl, katıldığı bir doğumgünü partisinde işletmeci Mustafa Can’ı Orhan Gencebay hakkında konuştuğu için darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen sanatçı, “Darp yok sadece bağırıp çağırma var. Ben büyüklerime abilerine laf söyletmem. Orhan abi, İbrahim abi, Ümit abi benim için çok değerli. İyi ki de bağırmışım” dedi.



Açıklamalarının ardından soluğu sahnede alan Cengiz Kurtoğlu, yoğun istek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok sevdiği “Duyanlara Duymayanlara” şarkısını iki kez söyledi.