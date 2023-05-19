Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım" sözleriyle anlattığı, Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımın üzerinden 104 yıl geçti. Aralarında Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Hadise, Demet Akalın ve Türkan Şoray'ın bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

TÜRKAN ŞORAY

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atamızın ışığında, geleceğimiz size emanet gençler..."

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

MURAT DALKILIÇ

"Kadim Türk tarihinde İstanbul'un fethinden sonra Atatürk'ün Samsun'a çıkışı kadar etkili bir tarih yoktur. Her an ezberimize kazınması gereken ilham dolu, adanmışlık yolunu ve ardından gelen Türk milletinin ilelebet sürecek muzafferiyetini çok ince ama güçlü bir mesajla verir bize bu bayramın ismi, namı, şanı… O mesaj neyin korunması gerektiğine dair bugüne ve yarına açık bir emirdir! Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacak ve Türk bütün dünyaya ilham olacaktır. Türk gençliği bunun her nesilde daha da idrakına varıp bayrağı daima büyük bir çeviklik ve eminlikle ileriye taşıyacaktır! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her daim kutlu ola!"

ZERRİN ÖZER

"Ağlıyorum şu an paylaşımlarımı yaparken canım Atam! Ölene kadar izindeyiz!"

CEYHUN YILMAZ

"Mustafa Kemal Paşa istasyon binasındaki odasının penceresinden perondaki askerleri göstererek: 'Bakın şehitler trenden indirilirken yeni askerler biniyor. Ülkeleri için can vermeye hazırlar! Bu kanlı savaşı, kendi topraklarında mazlum dolaşan bu halk mı başlattı beyefendi'"

HÜLYA AVŞAR

YILMAZ ERDOĞAN

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

EROL EVGİN

"Sevgili dostlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılında artan bir coşkuyla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun."

HABER: GİZEM ÇAKAL