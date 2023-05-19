İSTANBUL- DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.

Zeynep Bastık’ın konserinde yaşananlar. Müzik dünyasının ünlü çifti Eda – Metin Özülkü’den özel açıklamalar. Cemil İpekçi’den assolistlere stil önerileri. Yeşim Ceren Bozoğlu’dan eğlenceli itiraflar.ünlü manken Gizem Özdiili’nin yeni projesi.. Müziğin genç sesleri Emre Atlı ve Dila Uzun’un sürprizleri ve daha neler neler...

“50 fifty” 18 Mayıs Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…

HABER: DİNÇER KARACALAR