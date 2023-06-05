Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla üniversitelerde yürütülen çevre konulu projelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de üniversitelerin çoğunluğunun kampüslerinde güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Kendi enerjisini üreten üniversiteler sensörlü aydınlatma, tasarruflu ampul, bina yalıtımı, ortam sıcaklığı kontrolü gibi uygulamalarla enerji tüketimini de minimum düzeyde tutuyor. Ayrıca, pek çok üniversitede "Sıfır Atık" kampanyası ile atıkların geri dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan kompost üretim tesisleri bulunuyor.

Yükseköğretim alanında iklim değişikliği ve çevreyle ilgili farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Bunların başında YÖK'ün 4 Ekim 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzaladığı "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamındaki çalışmalar geliyor.

YÖK'ün proje kapsamında teşvik ettiği üniversiteler, başta ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere yürüttükleri pek çok etkinlik, uygulama ve bilimsel projelerle hem karbon ayak izinin azaltılmasına hem sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasına öncülük ediyor.

Protokol kapsamında, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla mücadele amacıyla pilot olarak belirlenen Bartın Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde çalışmalar yürütülüyor.

Çevre konusunda "ihtisas üniversitesi" olarak belirlenen Düzce Üniversitesinde çalışmalar bilimsel çerçevede yapılıyor. Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Yeşil Üniversite Endeksi (Green Metric) 2022 verilerine göre ilk 1000'deki üniversitelerin 81'i Türkiye'de bulunuyordu.

Bu 81 üniversite, kendi temiz enerjilerini üretip atıkların geri dönüşümünü sağlayarak karbon ayak izlerinin azaltılmasına ve ekolojik sistem oluşturulmasına öncülük ediyor.

"Çevre sorunlarına tüm paydaşlar katılmalı"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sorunlara işaret ederek, kuraklık, sel, su kıtlığı gibi sorunların tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "İnsanlığın ortak meselesi olan çevre sorunlarına karşı tüm paydaşların katılımıyla tedbir almalıyız. Sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsler oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kulandı.

Bu çerçevede üniversitelerde yürütülecek çalışmaların ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin sürdürülebilir bir yaşam için katkı sunacak kapasiteleri vardır. Üniversitelerimiz, hem araştırmalar ve projelerle hem de eğitim yoluyla bu sorunlarla mücadele etme konusunda büyük rol oynamaktadırlar. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına yönelik atılacak adımları son derece önemsiyoruz."

Öte yandan YÖK, daha çevreci, temiz ve yeşil Türkiye hedefine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü'ne özel olarak logosunu yeşile dönüştürdü.

AA