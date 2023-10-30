UNICEF Sudan Ofisinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sudan'da devam eden iç savaş nedeniyle yaklaşık 3 milyon çocuğun yerinden edildiği ve bunun, dünyadaki en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Savaşın daha da tırmanmasının, daha fazla çocuğun şiddet, istismar ve sömürü riskiyle karşı karşıya kalarak evlerini terk etmesine neden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Çocukların güvende ve sağlıklı olması, öğrenmesi ve oynaması için savaş durdurulmalı." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.