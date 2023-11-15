Ankara

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, buradaki gözlemlerini aktardı.

Gazze'de çocuklar, aileleri ve UNICEF çalışanları ile bir araya geldiğini belirten Russell, "Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi. Sürekli bombardıman, kayıp ve yerinden edilmeye katlanıyorlar. Gazze Şeridi içinde Gazze'nin 1 milyon çocuğunun döneceği güvenli bir yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Russell, Gazze'de 4 bin 600'den fazla çocuğun öldüğünü, yaklaşık 9 bininin yaralı olduğunu ve birçok çocuğun da bombardıman sonucu yıkılan binaların enkazında bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda özel bakıma ihtiyacı olan yenidoğanlar, Gazze'deki hastanelerin birinde elektrik ve tıbbi kaynakların tükenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şiddet, ayrım gözetmeyen bir etkiyle sürüyor."

Kuvözlerdeki çocukların durumuna dikkati çekti

Han Yunus'taki Nasr Çocuk Hastanesinde, artık yürüyemeyecek 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla görüştüğünü aktaran Russell, "Hastanenin yenidoğan bölümünde, doktorlar yakıt olmadan makinaları nasıl çalıştıracaklarının endişesini yaşarken, minik bebekler kuvözlerde hayata tutunmaya çalışıyordu." ifadesini kullandı.

Russell, UNICEF çalışanlarının da "yürek parçalayan" deneyimlerini kendileriyle paylaştığını belirterek, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının içinde bulunduğu riskin küçümsenemeyeceğini, 100'den fazla UNRWA çalışanının, ekimden bu yana yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Gazze'ye geçişine izin verilen insani yardım miktarının, ihtiyaçları karşılamada son derece yetersiz olduğuna dikkati çeken Russell, yaklaşan kış aylarında yakıt ihtiyacının elzem bir hal alacağı uyarısı yaptı.

Taraflara çağrı

Çocukların korunması için her zaman burada olacağının altını çizen Russell, şöyle devam etti:

"Tüm tarafları, bir kez daha uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde çocukları korumaya ve onlara yardım etmeye çağırıyorum. Sadece çatışmanın tarafları, bu gerçek kabusu durdurabilir. Ayrıca tüm taraflara, kaçırılan ya da tutuklanan çocukların güvenli şekilde serbest kalması için insani ateşkes sağlanması ve insani yardım çalışanlarının, hayat kurtaran hizmetlere ve kaynaklara erişim ihtiyacı olanlara güvenli, sürekli ve engelsiz şekilde erişimlerinin sağlanması çağrısı yapıyorum."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.