İSTANBUL- Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, Hatay’da başlattığı “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesine destek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ iş birliğiyle Taksim Sanat’ta “Umut ve Güven” Sergisi düzenliyor.

Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğünde 18 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Umut ve Güven” Sergisi, 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ön gösterim ile sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış davetine İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ve İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt’un yanı sıra iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

“Umut ve Güven Sergisi, Sanatın Birleştirici Gücünün Bir Simgesi”

Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, ‘’Şehrin merkezinde yer alan Taksim Sanat, kamusal bir kültür sanat durağı olarak sanatseverlere hizmet veriyor. 2022 yılından bu yana, yeni vizyonumuzla gerçekleştirdiğimiz sergilerde sanatçısından sanatseverine her kesime erişilebilir hizmet vermek önceliğimiz oldu. Yaklaşık 3 ay önce yaşadığımız ve hepimizi derinden sarsan deprem felaketi, bizlere bir arada, dayanışma içerisinde olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Bugün açılışını yapmaktan gurur duyduğumuz Umut ve Güven Sergisi, sanatın birleştirici gücünün bir simgesi. İyilik İçin Sanat Derneği’yle iş birliği içerisinde Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğünde, 18 değerli sanatçının katkılarıyla hazırlanan sergi, gelirinin afetzedeler yararına harcanacak olmasıyla bambaşka bir öneme sahip. Bu vesileyle, serginin her aşamasında desteğini sürdüren Sayın Graf’a, İyilik İçin Sanat Derneği'ne, çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’ dedi.

“Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz”

Sergi açılışında konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inancımız ile projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren İyilik İçin Sanat Derneği olarak elimizden gelen tüm desteği bölge halkına ulaştırmaya gayret ettik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz "Umut ve Güven" sergisi bizler için çok büyük önem taşıyor. Sergiden elde edilecek gelir ile deprem bölgeleri için oluşturduğumuz “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projemize katkı sağlanacak. Bu gibi sanat etkinlikleri ile hem depremzedeleri unutmuyoruz hem de onlara katkı sunmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple tüm sanatseverleri ve koleksiyonerleri sergimize bekliyoruz. Taleplerimizi geri çevirmeyerek sergimizde yer alan değerli sanatçılarımıza ve iş birliği ile desteklerini esirgemeyen İBB Kültür AŞ’ye teşekkür ediyorum.” dedi.

Serginin küratörü Prof. Dr. Marcus Graf ise şunları dile getirdi: “6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem, ölçülmesi mümkün olmayan bir acı ve drama yol açtı; milyonlarca insan büyük boyutlarda bireysel ve toplu travmadan muzdarip oldu. Bu bağlamda, Umut ve Güven Sergisi, şu anda Hatay’da çadır kentte yaşayan depremzedelere maddi destek sağlamak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği’nin İBB Kültür AŞ ile iş birliği içinde başlattığı bu olumlu kolektif ruhun bir parçası olarak kendini konumlandırıyor. Sergiye katılmayı kabul eden 18 çağdaş sanatçının eserlerinin satışından elde edilen ekonomik katkı, toplumun yeniden inşasına destek olmak için kullanılacak. Bu anlamda bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Umut ve Güven Sergisi, mutsuzluktan, sefaletten ve felaketlerden çıkış yolu bulmaya yönelik zorlu arayışımızda, sanatın iyileştirici gücünün yanı sıra, karanlıkta bir ışık işlevi görerek umudun keşfedilebileceği ve güvenin inşa edilebileceği vurguluyor.”

HABER: EMİR YÜCEL