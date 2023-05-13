HABER: SUAT GÜN

Nuh Tiyatro Topluluğunun (NTT) genç ve yetişkin oyuncularının birlikte yer aldığı bu tiyatro gösterisinde senaryoda işlenen konulara çocukların dâhil edilmesioyuncu ve izleyicinin aynı sahneyi paylaşması, çocukları eğlendirirken ders niteliğinde düşündürmesi seyirciden tam not aldı.

Oyunun ilk izleyicileri arasında bulunan eğitimci Duygu Sümeyye Gülhatun bizimle oyuna dair düşüncelerini paylaştı :

Bir çocuk tiyatro gösterisi izlerken empati yeteneği kazanır fakat sadece bununla da kalmaz; aynı zamanda eğlenir, bilim ve tarih gibi konularda da dolaylı yoldan bilgi edinebilir. Davet edildiğimiz bu gösteri, sadece salondaki çocuklara değil; yetişkin olarak bizim ruhumuzdaki çocuğa da dokundu. Yönetmen Mehmet Akif Çanakçı Hoca'mızabu güzel gösteri için teşekkür ederiz.

Prömiyerin ilk misafirleri arasında bulunan bir başka isim ise topluluğun eski oyuncularından psikoloji öğrencisi Gürkan Erdem oldu. Mutluluk Fabrikası oyunu ve Nuh Tiyatro Topluluğu ile ilgili düşüncelerini sorduk:

“Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir. “Sözünün hatırımda canlanıp durduğu, mutluluğun paylaşıldığı bir akşamdı benim için. Atölyeden sahneye giden tutkulu yolculukta herkesin çantasına bolca tebessüm ve mutluluk doldurduğuna topluluğun eski bir öğrencisi olarak bizzat şahit oldum. Sahne önünden sahne arkasına herkesin yanında bolca taşıdığı bu tebessüm ve mutluluğun çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına oyunu izleyen tüm seyircilerin yüzlerine yansıdığını, içten bir kahkahaya dönüştüğünü ve nihayetinde de kuvvetli bir alkışın sesi olduğunu gördüm ve işittim. Bu anların bir parçası olmama vesile olan “Mutluluk Fabrikası” isimli oyunu yazan ve yöneten ustam Mehmet Akif Çanakçı’yı bir çırağı olarak ve aynı oyunda mutluluğu dağıtan oyuncuları ve sahne arkası ekibini bir izleyici olarak yürekten kutluyorum. Ve umuyorum ki Nuh Tiyatro Topluluğunun bu tutkulu yolculuğuna daha fazla insan şahit olma fırsatını yakalar.

Gecenin sonunda oyun yönetmeni Mehmet Akif Çanakçı yaptığı konuşmada: Mutluluk Fabrikası çocuk oyununun ilerleyen günlerde de bölgedeki çocuklarla buluşmaya devam edeceğini belirterek oyunda yer alan, Fevzi Türkmen, Umut Şimşek, Talha Sağlam, Ahmet Cemil Taşdeler, Emirhan çelebi, Merve Arslan, Nurbanu Çam teknik ekip Buğra Kocabacak, Yağmur Şimşek, Ömer Mert Akay’a ve Vesile Altun’a teşekkür etti.

Mehmet Akif Çanakçı 1989 yılında Bilecik' te doğdu. 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Pendik 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesine öğretmen olarak atandı. Çeşitli tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen asistanı olarak yer aldı. Yazdığı ilk oyun; "Yaz Maceraları" isimli çocuk tiyatrosu 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığının ‘’ Okullar Hayat Olsun ‘’ projesi kapsamında Bilecik Bilim Sanat Merkezinde sahnelendi. 2017 yılında on iki öğrenci ile " Nuh Tiyatro Topluluğu " isimli bir topluluk kurdu. Bu topluluk; öğrenci, öğretmen, idareci, memur gibi toplumun farklı kesimlerinden genç ve yetişkin katılımcının kendini sahnede ifade edebilmesine öncülük etti. Ayrıca topluluk tarafından gerçekleştirilen yazarlık atölyeleri çok sayıda yeni oyun ve skecin yazılmasına öncülük etti. 2018 yılında topluluğun kurucu üyelerinden Suennur Yılmaz ile "Şehri Ramazan Gemi Orucu" isimli yetişkin oyunu, İstanbul Üniversitesi tiyatro yazarlığı bölümü mezunu Şevval Melike Ünver, Şeymanur Özbek ile " Değişen Ayaklar" (Dram, 2019) isimli oyun, topluluk oyuncuları, Buğra Kocabacak ve Ömer Mert Akay tarafından çeviri metinlerden uyarlanan " Hamlet" oyunu, bu atölyeler kapsamında yazılarak farklı kültür merkezlerinde sahnelenmiş ve tiyatro çevrelerinin beğeni ve takdirini kazanmıştır.

Yazdığı ve sahnelenmiş diğer oyunları :

-Reyting Canavarı (Komedi, 2017)

-Neredesin İsmail ? ( İnteraktif Çocuk Oyunu 2018 )

-Yapay Zeka e- İnsan (Komedi 2019 )

-Kayıp Aranıyor (Komedi,2020)

-İlk Kıvılcım - Milli Marş (Dram, 2021)

-Mutluluk Fabrikası ( İnteraktif Çocuk Oyunu, 2023)