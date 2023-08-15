KAMİL HİZER

Müzik prodüktörü ve ses tasarımcısı UMUT USLUSOY; kendi ismiyle yayınladığı Türkçe sözlü elektronik müzik albümü 'BİR' in ilk parçası ‘SETBAŞI’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Sanatçının, üzerinde 3 senedir çalıştığı albümünün ilk çalışması ‘SETBAŞI’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıktı. ‘BİR’ albümünde yer alan tüm şarkılarda söz, müzik, kayıt, aranje, ses tasarımı, prodüksiyon, mix mastering tamamı sanatçıya ait.

UMUT USLUSOY; GEREK MÜZİKLERİYE GEREKSE HAYATA KARŞI DURUŞLARIYLA DİKKAT ÇEKEN, MÜZİK DÜNYASININ DUAYEN İSİMLERİ; İLHAN İREM, ERKİN KORAY ve HARUN KOLÇAK MÜZİĞİNİN VE FELSEFESİNİN YENİ NESİL TEMSİLCİSİ …

Sanatçı kendi ifadesiyle; “Bu topraklardan çıkıp, müziğin evrensel boyutlarına ulaşmayı başarabilmiş İlhan İrem, Erkin Koray ve Harun Kolçak hem sanatları, hem hayat felsefeleri, hem de bu dünya ve ötesine dair ortaya koydukları vizyon ile tutunmaya çalıştığım kökler, öykündüğüm kişilikler olmuştur.” demektedir.

Umut Uslusoy, özellikle 'BİR'in temel felsefesini oluşturan; panteist bir bağlamda varlık ve hiçlik, mutlak birlik ve tek bir bütün gibi kavramlara da kendi kişisel yolcuğu vasıtasıyla bir adım atmaya çalışıyor.

Yine, sanatçı kendi ifadesiyle; “Buda’nın ‘Benim öğretim, güneşi gösteren bir parmaktır. Parmağıma bakmayın.’ dediği gibi ben de, hepimizin farklı noktalarında ama kesinlikle aynı yolda olduğumuz bu yolculukta güneşi göstermeye çalışan bir parmak olmaya gayret gösterdim. İtiraf etmek isterim ki; benim gibi içine kapanık sayabileceğimiz bir kişi için bu denli içini açmak ve dökmek beni son derece çıplak ve bir şekilde savunmasız hissettiren bir dışavurum oldu.” şeklinde belirtmektedir.