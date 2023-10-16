İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçuyla ilgili "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Esenkent Mahallesi'ndeki bir pansiyonda oda kiralayan S.Y. ve H.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda pansiyonun önünde bulunan araçtaki şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta, pansiyondaki odada ve evlerinde yapılan aramada, 4 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu madde ile 22 uyuşturucu hap, 4 cep telefonu ve 5 bin 350 lira ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerden S.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanırken kadın şüpheli H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.