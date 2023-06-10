Bartın'a 35 kilometre uzaklıktaki 3 bin nüfuslu ilçede yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Ergül, kayınpederinin 5 yıl önce vefat etmesinin ardından Kaldırım Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmeciliğini eşinin fabrikada çalışması ve zamanının olmaması nedeniyle kendisi üstlendi.

İlçede "çaycı yenge" olarak anılan ve sabah erken saatlerde açtığı iş yerinde çay kazanının altını yakarak güne başlayan Ergül, geç saatlere kadar müşterilerine çay servisi yapıyor.

"Aile bütçeme katkı sağlamak ve kızımı okutmak için bu işi yapıyorum"

Döndü Ergül, kayınpederi hayattayken zaman zaman kahvehaneyi temizlediğini söyledi.

Kayınpederinin vefat etmesinin ardından kahvehanede bir süre işçi çalıştırdıklarını ancak müşterilerin kendisini teşvik etmesi üzerine cesaretlenerek işletmeciliği kendisinin yapmaya başladığını anlatan Ergül, "Allah razı olsun, onların sayesinde ayaktayım. 5 sene bitti buradayım. Eşim de çalıştığı için benden başka yapacak kimse yoktu." diye konuştu.

İşletmeciliğe ilk başladığında tedirginlik yaşamasına karşın müşterilerinin sıcakkanlılığıyla işine kısa zamanda alıştığını dile getiren Ergül, şöyle devam etti:

"İlk zamanlar bazı müşteriler burada beni görünce kapıdan dönüyorlardı. Oturup oyun oynamak, çay içmekten çekiniyorlardı. Sonradan herkes alıştı, herkes memnun. Ben de çok alıştım, hiçbir zorluk yaşamıyorum. Bazen askerden gelen oğlum yardıma geliyor, beni de dinlenmek için eve göndermek istiyor ama müşteriler buradan ayrılmamı istemiyor. Müşterilerim de iyi. Bazen tanımadık insanlar gelince benim işletmeci olduğumu anlayamıyorlar. İçeriye bakarak çay söyleyecek birini arıyorlar, ben de bu durumu anlayıp hemen "Hoş geldiniz" diyorum. Siparişi o zaman veriyorlar."

Ergül, kadın olması dolayısıyla kahvehanede temizliğe büyük önem verdiğini aktararak, bu durumun müşterilerin de hoşuna gittiğini kaydetti.

Kahvehaneyi her gün saat 07.00'de açtığını, geç saatlere kadar burada kaldığını belirten Ergül, "Gelir gelmez çay kazanımın altını yakıyorum, diğer taraftan temizliğimi yapıyorum. Paspas çekiyorum, masaları siliyorum. Son hazırlıklarımı yapıyorum. Yavaş yavaş da müşteriler geliyor. Günüm yoğun geçiyor. Hem aile bütçeme katkı sağlamak hem de kızımı okutmak için bu işi yapıyorum. O da zaman zaman bana yardıma geliyor." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Yusuf Baltacı, Ergül'ün ilçedeki kadınlara güzel örnek olduğunu, verdiği hizmetten ve güler yüzlü olmasından memnun olduklarını söyledi.

AA