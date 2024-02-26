Ankara

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, ödül organizasyonunun 2015'te başlatıldığını hatırlattı.

TÜBA ödül programının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütüldüğünü belirten Şeker, programın, çalışmaları ve bilime katkıları tüm dünyada takdir gören bilim insanlarının teşvik ve ödüllendirilmesi yoluyla Türk bilim camiasının uluslararası alanda temsil ve tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatıldığının bildirdi.

Şeker, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında oluşturulan Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'nin Akademinin öne çıkan programlarından olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başvuru ve değerlendirme süreci büyük bir titizlikle yürütülen ve kısa sürede prestij kazanan TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'nin gördüğü ilgiden memnunuz. 'sosyal ve beşeri bilimler', 'sağlık ve yaşam bilimleri' ile 'fen ve mühendislik bilimleri' olmak üzere üç kategoriden oluşan ve aday gösterilenler arasında her kategoride bir ödül olarak verilen TÜBA Akademi Ödülleri'ni ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına her sene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı'mız tarafından veriliyor."

Her yıl ödüllerden birinin dönüşümlü olarak üç kategori arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye ile ilgili, bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verildiğini belirten Şeker, bu şekilde ödülün üç kategori arasında dönüşümlü devam ettiğini, 2024 yılı için Türkiye bağlantılı ödülün "sosyal ve beşeri bilimler" alanında verileceğini ifade etti.

Başvurular 3 Mayıs'a kadar sürecek

Bu yıl için aday gösterme süreci başlayan Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular 3 Mayıs'a kadar sürecek.

TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adayların arasından "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık ve yaşam bilimleri", "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere, farklı bilim alanlarında aday gösterilenlere her kategoride bir ödül veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, üç ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirilecek ve ardından komitelerin önerileri Akademi Konseyine sunulacak, ödül sahipleri Konsey tarafından belirlenecek.

"Akademi ödülü madalyası" ve "akademi ödülü beratı" ile parasal ödülden oluşan Akademi Ödülleri için önerilen bilim insanlarının son üç yıl içinde Türkiye'de uluslararası düzeyde verilmiş olan bir başka bilim ödülü almamış olmaları gerekiyor.