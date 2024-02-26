New York

Sapmaz, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan Sigma Xi'e üyelik hakkı kazandığım için hem çok mutlu hem de çok gururluyum." dedi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olan Sapmaz, daha önce çok sayıda kongrede sunum yaptığını ve tıpta birçok alanda araştırmalara katkı sunduğunu ifade etti.

Sapmaz, mezuniyetinin ardından Washington'a yerleştiğini, burada araştırmalarını ve bilimsel çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi.

"Non Alkolik Karaciğer Yağlanması" alanında yaptığı çalışmayla başarı elde ettiğine dikkati çeken Sapmaz, Sigma Xi üyeliğinin fiziksel, yer, biyolojik ve sağlık bilimleri de dahil olmak üzere bilim ve mühendisliğin tüm alanlarındaki araştırmacılara açık olduğunu bildirdi.

1900'lü yıllarda kurulan ve en eski bilim kuruluşlarından biri olarak ön plana çıkan Sigma Xi, 200'den fazla Nöbel Ödülü'ne sahip üyesiyle dikkati çekiyor.

Üyeleri, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan Sigma Xi'nin, çok sayıda ülkeden 60 bine yakın üyesi bulunuyor.