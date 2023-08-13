Haber: Beyza Betül Cihan

Bu yıl da çeşitli etkinliklerle kent sakinlerini bir araya getiren festival, ikinci gününde 'Adamlar' grubunun konseri ve Meltem Cumbul'un performansı ile renkli bir atmosfer sunmaya devam etti. Tiyatro, halk oyunları, animasyon programları ve sanat atölyeleri gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen festival, 9 Ağustos'ta başlamış ve 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

Uluslararası Troia Festivali'nin ikinci gününde 'Adamlar' grubunun sahne aldığı Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Meydanı, renkli bir konser atmosferine ev sahipliği yaptı. Aynı günün akşamında ise Özgürlük Parkı'nda gerçekleşen Meltem Cumbul konseri, hafif batı müziği tarzıyla kent sakinlerinden büyük ilgi gördü. Konser sonunda Meltem Cumbul'a teşekkür edilerek seramik takdim edildi.

Festival kapsamında ayrıca, Amfi Tiyatro'da Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğunun "Hadi Öldürsene Canikom" adlı oyunu sahnelendi. Çanakkale Ateşi Halk Oyunları Ekibi de gösterileriyle festival coşkusunu artırdı. Eğlence dolu etkinliklerin yanı sıra, sanat atölyeleri de festivalin önemli bir parçası oldu. Çanakkale Seramik Müzesi'nde düzenlenen atölyelerde, katılımcılar seramik sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Uluslararası Troia Festivali'nin 60. yılı, zengin içeriği ve renkli etkinlikleri ile Çanakkale'nin kültür ve sanat sahnesine ışık saçmaya devam ediyor.