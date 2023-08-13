GİRESUN AA- Giresun Belediyesi tarafından Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) iş birliğinde organize edilen etkinliğe katılan 78 fotoğrafçı Şebinkarahisar ilçesindeki Çatalgöl'de bir araya geldi.

Katılımcılar meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemleme şansı yakaladı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, katılımcılara teorik eğitimler verip kamp kurduklarını söyledi.

Her yıl Giresun'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilen etkinlikte yıldız fotoğrafları çektiklerini aktaran Kılıç bu sene ise Şebinkarahisar'da gökyüzünden görsel şölen olan bir geceyi yaşadıklarını dile getirdi.

Kılıç, yıldız fotoğrafçılığı etkinliğine katılımın giderek arttığını işaret ederek bugün İstanbul, Samsun, Trabzon ve Yozgat gibi birçok ilden katılımcılara ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kendisi ve iki arkadaşıyla Giresun'da yıldız fotoğrafının altyapısını çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Bu çalışmalar daha sonra da Giresun Belediyesinin desteği ile kamp haline dönüştü. Biz sahada şunu gördük ki bir fotoğraf potansiyeli var. Bu potansiyeli de hem Giresun'a hem dünyaya anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğe Ankara'dan katılan fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın ise Perseid meteor yağmurunu fotoğraflamak için etkinliğe katıldığını belirtti.

İlçede havanın fotoğraf için oldukça uygun olduğunun altını çizen Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi ki de gelmişiz. Ben ilk defa Şebinkarahisar'ı görüyorum. Şu an bulunduğumuz bu coğrafya büyüleyici güzellikte. Şansımıza hava da uygun. Gökyüzü muhteşem. Katılımcıların hepsi doyasıya gökyüzünün o muhteşem derinliğinde ve aydınlığında dilediğince fotoğraflarını çekiyorlar. Hepimiz çok mutluyuz. Arkadaşlarımıza bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yalçın, etkinlikte Giresun için zengin bir fotoğraf arşivi oluşacağını ifade ederek Türkiye ve dünyaya örnek olacak güzellikte karelerin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Meteor yağmurunu izlemek için İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Maside Dilekçi ise katılımcılarla muhteşem bir meteor yağmuru şöleni izlediklerini ifade ederek "Kendisi bile bu kadar güzel fotoğraf çekeceğine inanmayanlar bugün burada çok güzel yıldız fotoğrafları çekti. Burada olmaktan çok mutluyuz. Giresun çok güzel bir yermiş, ben ilk defa geliyorum. Şahane bir etkinlikle iyi ki buradayım." dedi.