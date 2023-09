Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun oy birliğiyle 2001'de "şiddetsizlik ve ateşkes dönemi" olarak belirlenen Uluslararası Barış Günü, her yıl 21 Eylül'de kutlanıyor.

AA muhabirinin BM'nin yazılı kaynaklarından derlediği bilgilere göre, resmiyette "Dünya Barış Günü" olarak da bilinen Uluslararası Barış Günü, dünya barışına, insani yardım erişimine ve özellikle savaş ve şiddetin yokluğuna adanmış bir gün olarak ele alınıyor.

Uluslararası Barış Günü kutlamaları, her yıl New York'taki BM Genel Merkezi'nde bulunan BM Barış Çanı'nın çalınmasıyla başlıyor.

Çocukların bağışladığı madeni paralarla yapılan "BM Barış Çanı"

Japonya BM Derneği tarafından "savaşın insani maliyetinin bir hatırlatıcısı" olarak 1954'te BM Genel Merkezi'ne hediye edilen çan, bazı ayrıntılarıyla dikkati çekiyor.

Bu çan, Afrika kıtası hariç diğer tüm kıtalardaki çocukların bağışladığı madeni paralarla elde edildi.

Çanın yanında bulunan yazıtta ise "Yaşasın mutlak dünya barışı" mesajı yer alıyor.

Bu yılın teması: "Barış için eylemler: Küresel hedeflere yönelik tutkumuz"

BM Genel Kurulunun barış ideallerinin güçlendirilmesine adanmış bir gün olarak ilan ettiği Uluslararası Barış Günü'nün bu yılki teması "Barış için eylemler: Küresel hedeflere yönelik tutkumuz" olarak belirlendi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, bu yılın temasının "barışı teşvik etmek için bireysel ve kolektif sorumluluğa yönelik bir eylem çağrısı" olduğu belirtilerek, "Barışın teşvik edilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılması herkes için bir barış kültürü yaratacaktır." ifadesi kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Barışa bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Savaş ve çatışmalar yıkım, yoksulluk ve açlığa yol açıyor ve on milyonlarca insanı evlerinden ediyor. İklim kaosu her yanı sarmış durumda. Barışçıl ülkeler bile büyük eşitsizlikler ve siyasi kutuplaşmalarla boğuşuyor." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

SKA Zirvesi ve Uluslararası Barış Günü kutlamaları aynı zamana denk geliyor

Bu yıl Uluslararası Barış Günü kutlamaları, BM Genel Kurulunda 2015'te kabul edilen ve 17 evrensel amaçtan oluşan SKA kapsamında düzenlenecek zirve ile aynı zamana denk geliyor.

BM, SKA'nın "korku ve şiddetten arınmış, daha barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumlar" amaçladığının altını çizerek, "Hayatta olan 1,2 milyar genç de dahil olmak üzere çok çeşitli aktörlerin katılımı ve katkısı olmadan hedeflere ulaşılamayacaktır. Sizi Birleşmiş Milletlerin barış için harekete geçme çağrısına katılmaya davet ediyoruz: Eşitsizlikle mücadele edin, iklim değişikliği konusunda harekete geçin ve insan haklarını destekleyip koruyun." açıklamasını yaptı.

"Genç Etkinlik Programı" da düzenlendi

Bu yıl, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin de 75. yıl dönümü kutlanıyor.

Uluslararası Barış Günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığında gençleri olumlu ve yapıcı sosyal aktörler olarak katılımlarında iddialı olmaya, SKA'ya ulaşma hareketine katılmaya ve sürdürülebilir barışın inşasına katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

BM, "Birlikte, dünyamızı herkes için daha yeşil, daha eşitlikçi, adil ve güvenli bir geleceğe doğru yönlendirmeye yardımcı olabiliriz." çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Barış Günü 2023 kutlamaları kapsamında genç liderler, aktivistler ve sanatçıların katıldığı "Genç Etkinlik Programı" da düzenlendi.

AA