Bayramın 1. Günü Ünlü Sanatçı  Mehtap YILMAZ ve Bayramın 2.Günü  Ünlü Sanatçı Serra ARRES ile mekana gelenlere özel bir gece yaşatmayı hedefleyen ÜLFET, tam tadında unutulmaz bir bayram yaşamanızı hedefliyor. İler de getirecekleri yabancı sanatçılar ile Mersin'de büyük ses getirmeyi hedefliyor.

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Mekanın sahibi ve isletmecisi Mehmet GÖK, gazetecilere " Bu bayram için programımızı yaptık.Mutfagımıza ve aşcılarımıza güveniyoruz.İnanılmaz lezzetleri tatları misafirlerimize sunacağız. Keyifli vakitler geçirmeniz için kaliteli ekibimiz ile sizlere hizmet vereceğiz. 2 unutulmaz konser ile size 2 bayram yaşatacağız diyerek Aynı zamanda Özel davet , İş yemekleri Eventler , Doğum günleri Özel günler gibi etkinlikler için 350 kişilik Restaurant&Beach  kapasitesiyle hazır olduğunu ve Mersin'e böyle kaliteli bir mekan gerekliydi. " diyerek açıklamasını bitirdi.

Muhabir: Sedat Sarıkaya