Radyonun ve radyocunun önemini bilen Arif Antlı, dostlarını iftarda ağırladı.

Gönüllere taht kuran ünlü radyocular iftar sofrasında buluşarak, hoş sohbetli keyifli saatler geçirdi.

İYİ Kİ RADYO VAR İYİ Kİ RADYOCULAR VAR

Yemeğe katılan radyocu dostlarına teşekkür eden Arif Antlı "Lise yıllarımda başlayan radyo sevdası ve sesimi insanlara duyurmanın verdiği mutluluğu, mikrofona her yaklaştığımda ki heyecanı sözlerle değil kalp atışlarımla ancak anlatabilirim. Uzun yıllardır sabit yayın yapmasam da ara ara yaptığım yayınlar beni çocukluğumdaki ilk günlerime götürüyor ve ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Radyo benim için hiç bir zaman bitmeyecek bir aşktır ve Radyocular da benim için her zaman çok değerlidirler. Radyocuların her daim değer gördükleri ve hak ettikleri yerde olmalarını çok isterim. Biribirinden kıymetli radyocu dostlarımızla bir arada olmak her daim onların desteklerini ve yanımda olduklarını görmek beni çok mutlu ediyor ve bu akşam da beni yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki Radyo var, iyi ki radyocular var. Her daim yanımda olan birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli çalışma ve yol arkadaşlarım İbrahim Elden, Ceylan Kartalsuna ve Erdi Ustaoğlu'ya çok teşekkür ederim." dedi.