Haber. Nihat İlikcioğlu

Oyuncu koçu Sevil Aki’ den birebir oyunculuk eğitimide alan oyuncunun menajerliğini Güray Hocaoğulları, basın danışmanlığını ise röportaj yazar Alper Ergez üstleniyor.

‘’İkimizin Sırrı’’ dizisinde ‘’Halis’’ karakteriyle ün yapan oyuncu ardından ‘’Teşkilat'' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı.Arka Sokaklar dizisinde ‘’Mete Parsoğlu’’ karakteriyle kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekerek adından söz ettirmeyi başardı.

Eğitim aldığı dönemlerde ‘’Pelikanlar’’ isimli tiyatro oyununda rol alan oyuncu geçmişte çocuk tiyatrolarında da yer aldı. Oynadığı her bir rolün kendisine farklı heyecanlar kattığını ve gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti.

İddaalı ve Cool…

Başarılı ve farklı yüzüyle ekranların kısa zamanda beğenilen oyuncularından birisi olan Turgay Varlı ‘’ Çoğu zaman kötü karakterlerde oynadım tabii ki bunu seviyorum ama aklımın bir köşesinde drama oynamak var. Umarım ileri ki zamanlarda böyle bir rolle de karşınızda olurum’’ diyerek oyunculuktaki iddiasını dile getiriyor.

Örnek aldığı isimler arasında Ozan Akbaba’ yı oyuncu ve aile yaşantısı olarak başarılı bulduğunu belirterek kendinide bu anlamda benzettiğini söylüyor.

Turgay Varlı: ‘’Kalıcı İşler Yapmak İstiyorum’’

Oktay Kaynarca (oktay abi) ve Ozan Akbaba’yla aynı projede yer almak en büyük hayallerinden biri olduğunu sözlerine ekliyor.

Kalıcı işler yapmak istediğini belirten oyuncu şimdilerde yeni proje hazırlılarına devam ederek gelen teklifleri incelikle değerlendiriyor.