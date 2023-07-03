Lahey

Eurojust'ın Lahey'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, Avrupa Komisyonunun Adaletten Sorumlu Komiseri Didier Reynders ve ABD Adalet Bakanlığından Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite katıldı.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının araştırılması amacıyla kurulan merkezin faaliyetlerine başladığı belirtilerek, ICPA'nın görevinin Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarına ilişkin bilgi, belge ve delillerin toplanması, tasnifi, işlenmesi ve muhafazası olduğu bildirildi.

AB Komiseri Reynders, ICPA'nın kuruluşunun kuvvet kullanma yasağının uluslararası düzenin temelini oluşturduğuna yönelik açık bir mesaj olduğuna dikkati çekerek, "ICPA'nın kuruluşu, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında işlenen uluslararası suçların cezasız kalmaması yönündeki kararlılığını göstermektedir." dedi.

Birçok devletin bir arada yürüttüğü soruşturmalara operasyonel, teknik, lojistik ve finansal destek sağladıklarını belirten Eurojust Başkanı Hamran da "Ukrayna'da işlenen uluslararası suçların soruşturulması için de aynı desteği savaşın başından bu yana veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Başsavcısı Kostin de saldırı suçunun soruşturulmasında birtakım boşluklar olduğunu dile getirerek, ICPA'nın bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini vurguladı.

Kostin, Ukrayna'da işlenen saldırı suçlarının faillerinin yargılanması için özel mahkeme kurulmasının kaçınılmaz olduğunu ve bu amaca ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

UCM Başsavcısı Han da hesap sorulabilirlik açısından ulusal savcılıklar ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığından Başsavcı Yardımcısı Polite da Bakanlığının ICPA'nın parçası olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Polite, ABD'nin yeni atanan Saldırı Suçu Özel Savcısı Jessica Kim'in, ABD adına ICPA ile ilişkileri sürdüreceğini ifade etti.

ICPA'nın görevi

Eurojust’tan yapılan yazılı açıklamada, merkezin çeşitli ülkelerden savcı, uzman ve polislerin bir araya gelmesiyle oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, ICPA'daki uzmanların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı suçları işlediğini gösteren belge ve delilleri toplayıp muhafazası konusunda işbirliği yapacakları kaydedildi.

ICPA'nın Lahey'deki uluslararası mahkeme ve diğer kuruluşlara yakınlığının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, merkezin faaliyetlerinin ileride muhtemel yargılamalara hazırlık teşkil edeceği bildirildi.

Açıklamada, ICPA'nın faaliyetleri için gerekli finansmanın tümünün AB Dış İlişkiler Servisi tarafından karşılandığı ve başlangıç olarak 8,3 milyon avroluk fon sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

AA